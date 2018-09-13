Узбекское ТВ раскритиковало учителей и учениц Ташкента за внешний вид и мини-юбки

CA-NEWS (UZ) - Информационно-аналитический телеканал «Узбекистан 24» показал репортаж о внешнем виде учащихся и учителей общеобразовательных средних школ Ташкента №110 и №50.

В репортаже авторы подвергли критике внешний вид учителей столичных школ, а также мини-юбки учениц.

На видео были изображены ученицы младших классов, длина юбок которых показалась журналистам телеканала "неприлично короткой". Авторы укоряют родителей в том, что они привозят детей в "таком виде" на дорогих автомобилях. Кроме того, со стороны телеканала подверглись критике "причёски" учеников и "яркий макияж" учениц.

Судя по сопроводительному тексту, авторов телерепортажа также не устроил внешний вид учителей, с вполне приемлемой длиной юбки. Вероятно, авторов возмутил разрез на юбке или отсутствие рукавов на блузке учительницы. Впрочем, что именно не пришлось по вкусу тележурналистам в видеоролике не уточняется.



