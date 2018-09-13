В таджикском Гиссаре выписали 6 жителей из 8, госпитализированных с подозрением на сибирскую язву

- Таджикистан, общество
- 13:20, 13 сентября 2018
- Просмотров: 308
CA-NEWS (TJ) - Из восьми жителей Гиссара, которые ранее были госпитализированы с подозрением на сибирскую язву, шесть человек выписаны из больницы. Оставшиеся два пациента – женщина и мужчина – пока находятся под наблюдением врачей, сообщает Радио Озоди.
Врачи утверждают, что у них какой-то вид кожной болезни, которая абсолютно безопасна, но, по словам пациентов, в разговорах медиков они слышали обеспокоенность по поводу сибирской язвы.
45-летняя Ситора Харифова, жительница кишлака Хуснобод в Гиссаре, 16 дней находится в больнице. Она сказала 12 сентября рассказала, что только после госпитализации узнала, что у нее сибирская язва.
«Врачи говорят, что я заразилась через мясо больной коровы. Это произошло три недели назад. Я купила говядину у соседей, помыла мясо, посолила. После этого на левой руке появилась небольшая ранка, похожая на человеческий глаз», - рассказала женщина.
По ее словам, после этого случая слегли две соседские коровы, труп одной после забоя пришлось сжечь.
Гурез Боев, супруг Ситоры Харифовой, говорит, что заболела только жена, другие члены семьи здоровы. «Когда рана на руке жены увеличилась в размерах, обратились в больницу. Врач вырезал болячку, но она стала еще больше. Обратились в инфекционную больницу, там врачи сказали, что это сибирская язва», - говорит он.
По словам Ситоры, врачи сторого-настрого предупредили ее не говорить журналистам о своей болезни. Хотя женщина уверена: нельзя утаивать такую информацию, чтобы предотвратить распространение этой болезни.
У Бахрулло Ходжаева, другого жителя кишлака Хуснобод, тоже подозрения на сибирскую язву после употребления в пищу мяса больной коровы. По его словам, после возвращения с выпаса корова его сестры слегла и они решили ее забить. Возможно, заражение произошло именно в момент убоя.
«Через четыре дня на моей правой руке появилась ранка. Обратился в больницу, меня сразу же госпитализировали», - рассказал он.
Бахрулло Ходжаев 11 сентября был выписан из больницы. «Врачи сказали, что это тип сибирской язвы, но не опасный. Восемь человек заболели этой болезнью. В больнице меня спросили: «Забивали корову?», и я понял, как я мог заразиться», - сказал собеседник.
После этого случая местные власти провели расследование. Сотрудники ветеринарной службы оштрафовали на 250 сомони нескольких сельчан за убой коровы и продажу мяса без имеющегося на то разрешения.
В больнице Гиссара сообщили, что, действительно, несколько местных жителей были госпитализированы с подозрением на сибирскую язву, но обследование не подвердило этот диагноз.
Врач Махмурод Ашуров сказал 12 сентября, что у пациентов выявлена кожная болезнь и все разговоры о сибирской язве беспочвенны.
«Да, к нам обратились восемь человек. Возможно, их покусали москиты, появились ранки, если их вовремя не лечить, они становятся больше. Анализы подтвердили, что у них не сибирская язва. Это кожное заболевание, которое легко лечится», - сказал доктор.