В таджикском Гиссаре выписали 6 жителей из 8, госпитализированных с подозрением на сибирскую язву

CA-NEWS (TJ) - Из восьми жителей Гиссара, которые ранее были госпитализированы с подозрением на сибирскую язву, шесть человек выписаны из больницы. Оставшиеся два пациента – женщина и мужчина – пока находятся под наблюдением врачей, сообщает Радио Озоди.

Врачи утверждают, что у них какой-то вид кожной болезни, которая абсолютно безопасна, но, по словам пациентов, в разговорах медиков они слышали обеспокоенность по поводу сибирской язвы.

45-летняя Ситора Харифова, жительница кишлака Хуснобод в Гиссаре, 16 дней находится в больнице. Она сказала 12 сентября рассказала, что только после госпитализации узнала, что у нее сибирская язва.

«Врачи говорят, что я заразилась через мясо больной коровы. Это произошло три недели назад. Я купила говядину у соседей, помыла мясо, посолила. После этого на левой руке появилась небольшая ранка, похожая на человеческий глаз», - рассказала женщина.

По ее словам, после этого случая слегли две соседские коровы, труп одной после забоя пришлось сжечь.

​Гурез Боев, супруг Ситоры Харифовой, говорит, что заболела только жена, другие члены семьи здоровы. «Когда рана на руке жены увеличилась в размерах, обратились в больницу. Врач вырезал болячку, но она стала еще больше. Обратились в инфекционную больницу, там врачи сказали, что это сибирская язва», - говорит он.

По словам Ситоры, врачи сторого-настрого предупредили ее не говорить журналистам о своей болезни. Хотя женщина уверена: нельзя утаивать такую информацию, чтобы предотвратить распространение этой болезни.

У Бахрулло Ходжаева, другого жителя кишлака Хуснобод, тоже подозрения на сибирскую язву после употребления в пищу мяса больной коровы. По его словам, после возвращения с выпаса корова его сестры слегла и они решили ее забить. Возможно, заражение произошло именно в момент убоя.

«Через четыре дня на моей правой руке появилась ранка. Обратился в больницу, меня сразу же госпитализировали», - рассказал он.

Бахрулло Ходжаев 11 сентября был выписан из больницы. «Врачи сказали, что это тип сибирской язвы, но не опасный. Восемь человек заболели этой болезнью. В больнице меня спросили: «Забивали корову?», и я понял, как я мог заразиться», - сказал собеседник.

После этого случая местные власти провели расследование. Сотрудники ветеринарной службы оштрафовали на 250 сомони нескольких сельчан за убой коровы и продажу мяса без имеющегося на то разрешения.

В больнице Гиссара сообщили, что, действительно, несколько местных жителей были госпитализированы с подозрением на сибирскую язву, но обследование не подвердило этот диагноз.

Врач Махмурод Ашуров сказал 12 сентября, что у пациентов выявлена кожная болезнь и все разговоры о сибирской язве беспочвенны.

«Да, к нам обратились восемь человек. Возможно, их покусали москиты, появились ранки, если их вовремя не лечить, они становятся больше. Анализы подтвердили, что у них не сибирская язва. Это кожное заболевание, которое легко лечится», - сказал доктор.