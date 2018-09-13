Казахстан занимает 15 место в мире по запасам золота, - Нацбанк РК

CA-NEWS (KZ) - Национальный банк Казахстана планирует продавать незначительный объем слитков - до 4% от объема аффинированного золота, ежегодно приобретаемого в рамках реализации приоритетного права, за рубеж.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с начала года котировки на золото на мировых биржах упали на порядка 8%. Основным фактором снижения цены золота стало укрепление доллара США в результате повышения ставок Федеральной резервной системы США и выхода позитивных данных по экономике США.

Однако, как отмечает Нацбанк, напряженный геополитический фон, вызванный экономическими санкциями и торговыми ограничениями против ряда стран, повышает изменчивость рынков и способствует поиску инвесторами более безопасных активов.

В условиях экономической и политической нестабильности возрастает роль золота и драгоценных металлов в качестве защиты от волатильности как на валютном рынке, так и на рынке ценных бумаг. Запасы золота центральных банков служат в качестве страховых активов, обладающих характеристиками сохранности, ликвидности и доходности в долгосрочной перспективе.

Процесс ускорения наращивания физических объемов золота мировыми центральными банками начался в послекризисный 2009 год. За последние 5 лет рост резервов в золоте наблюдается во многих развивающихся странах. Наиболее активными покупателями золота в данный период были центральные банки России, Турции, Китая и Казахстана.

По темпам роста физического объема золота с 2011 по 2017 годы среди наиболее активных покупателей Казахстан занимает лидирующую позицию (относительное увеличение). Однако в абсолютном выражении больше всех за данный период аффинированного золота выкупили Россия (+956 тонн за 6 лет) и Китай (+789 тонн за аналогичный период), Казахстан приобрел порядка 219 тонн с 2011 года.

Активная политика центральных банков по приобретению активов в золоте связана с несколькими причинами.

Во-первых, золото способствует диверсификации резервов страны: доходность золота слабо коррелирует с динамикой валютных курсов, доходностью фондовых индексов и рынка государственных ценных бумаг. Таким образом, активы в золоте выступают в качестве альтернативы иностранным валютам и ценным бумагам, при этом обладают нулевым кредитным риском, так как не являются обязательством.

Во-вторых, рынок золота, обладая характеристиками товарных рынков (как, например, нефти), является достаточно ликвидным. В случае необходимости данный актив может быть сконвертирован в свободную конвертируемую валюту.

В-третьих, золото проявляет характеристики хеджа к инфляции. При этом если инвестирование в государственные долговые ценные бумаги защищает от ожидаемой инфляции, то золото в долгосрочной перспективе может защитить от непредвиденного падения покупательской способности (скачка инфляции).

Среди других причин также отмечается, что приобретение золота в рамках приоритетного права способствует развитию отечественного производства, вносит вклад в развитие золотодобывающей и перерабатывающей промышленностей.

Также активы в золоте защищают от геополитических рисков, изменения валют и валютных режимов на мировом рынке.

Национальный банк Казахстана реализует приоритетное право на покупку аффинированного золота у отечественных производителей. Несмотря на то, что ликвидность, возникающая от покупки золота, занимает небольшую долю в денежной базе, данный фактор оказывает стимулирующее влияние на экономическую активность в стране.

С начала 2018 года Нацбанк приобрел порядка 33 тонн аффинированного золота у отечественных производителей. На текущий момент Казахстан находится на 15 месте в мире по запасам золота, обогнав в 2018 году Саудовскую Аравию.

Портфель золота ведомства по состоянию на 10 сентября составляет 333 тонны или эквивалент $12,8 млрд.