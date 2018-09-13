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  13 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В частном детсаде в Астане произошел пожар, угарным газом отравился сотрудник

CA-NEWS (KZ) - На территории частного детского сада «Балдаурен», расположенного в жилом массиве «Көктал-1» района Сарыарка Астаны, 13 сентября произошел пожар.

Как сообщает пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана, в 07:34 произошло возгорание потолочного перекрытия отдельно стоящей кухни, котельной и помещения для угля. Пожар локализован в 07:51, ликвидирован в 08:15. Площадь пожара составила 30 кв.м.

В результате пожара с отравлением угарным газом в больницу госпитализирован хозработник учреждения, 1973 года рождения.

Детей в момент пожара на территории детсада не было, отметили в КЧС.

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