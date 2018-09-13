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  13 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в выборы в США

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ, предусматривающий возможность введения санкций против стран и других субъектов, пытающих вмешиваться в американские выборы, сообщает Reuters.

Трамп подписал указ на фоне подготовки спецслужб, военных и правоохранительных органов США к защите ноябрьских выборов в Конгресс от ожидаемых зарубежных атак.

Давать рекомендации и принимать решение о введении соответствующих санкций будут Госдепартамент и Минфин США, сказал журналистам советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

По его словам, американские чиновники откалибруют санкции в зависимости от степени вмешательства в выборы.

Директор национальной разведки США Дэн Коутс сказал, что Вашингтон выявил признаки вмешательства в выборы со стороны России и Китая, а также наличие соответствующих возможностей у Ирана и КНДР.

Санкции будут включать заморозку активов, ограничение доступа к американским финансовым институтам и запрет гражданам США осуществлять инвестиции в компании, причастные к вмешательству в выборы.

Спецслужбы США установили, что российские хакеры взломали электронную почту Национального комитета Демократической партии и распространили конфиденциальную информацию в рамках кампании в преддверии президентских выборов 2016 года. Москва отрицает обвинения во вмешательстве в американские выборы.

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