Студенток Международной исламской академии в Ташкенте отчислили за ношение хиджаба

- Узбекистан, общество
- 13:36, 13 сентября 2018
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CA-NEWS (UZ) - Четыре студентки базирующейся в Ташкенте Международной исламской академии отчислены из учебного заведения за то, что отказались снять хиджаб, сообщает centralasain.org.
Еще шестьдесят студенток находятся под угрозой отчисления из Международной исламской академии из-за отказа снять мусульманский платок во время занятий.
Из-за давления со стороны администрации академии 60 из 124 студенток, носящих хиджаб, вынуждены приходить на занятия в парике или национальной тюбетейки. Им даже не разрешается завязать шарф на шее, сообщает Узбекская редакция Би-Би-Си.
«Еще шестьдесят студенток, которые пока не отчислены из академии, отказались снимать хиджаб. Ректорат проводит с ними «разъяснительные работы». Администрация академии считает пропущенные ими занятия для того, чтобы найти повод для отчисления из учебного заведения», – пишет издание.
Сообщается, что Шухрат Ёвкочев, назначенный 28 августа ректором Международной исламской академии, ведет борьбу против студентов, носящих хиджаб и читающих намаз.
Напомним, что после серии взрывов в 1999 году в Ташкенте ношение хиджабов и бороды в общественных местах было официально запрещено. Власти Узбекистана не первый год ведут борьбу против ношения хиджаба.