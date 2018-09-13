В Туркменистане завершён второй этап ралли-рейда «Амуль-Хазар 2018»

CA-NEWS (TM) - Утром 12 сентября участники авторалли «Амуль-Хазар 2018» на своих автомобилях покинули стоянку «Mary», расположенную рядом с административно-территориальной границей Лебапского и Марыйского велаятов, и отправились к месту старта второго этапа гонки, сообщает госинформагентство Туркменистана.

Вечером того же дня участники авторалли «Амуль-Хазар 2018» достигли второго бивуака, расположенного в Ахалском велаяте – «Garagum ýalkymy» («Сияние Каракумов»). Всего 55 машин из 75 стартовали утром для прохождения очередного отрезка соревновательного сегмента протяжённостью 228 километров.

Лидерство в общем зачёте продолжает удерживать испанский экипаж Нани Рома и Алекс Харо. Но победители этого дня - британский пилот Гарри Хант и его штурман Воутер Росгаар, обогнавшие испанцев на финише. Третьими финишировал туркменский дуэт – Ходжагулы Аннамаммедов и Гайгысыз Акмырадов.

Из грузовиков первыми финишную черту пересекли два российских КАМАЗа, управляемые Айратом Мардеевым и Дмитрием Сотниковым. Третье место здесь занимает белорусский экипаж МАЗа, пилотируемый Сергеем Вязовичем.

В десятку самых быстрых автомобилей вошёл туркмено-белорусский экипаж МАЗа – Александр Василевский, Дмитрий Вихренко и Бегназар Нуръягдыев, поднявшиеся во время прохождения второго участка трассы «Амуль-Хазар» на 5 пунктов.

Отличилась и единственная леди-пилот Юлия Мигунова, и её штурман Игорь Петенко. Их Toyota стала первой в категории T2.

По приезду на бивуак уставших гостей ждали богатый дастархан, культурная программа и возможность ознакомиться с одной из самых популярных достопримечательностей нашей страны.

На бивуаке организатора ралли Жана-Луи Шлессера поздравили с юбилеем. На туркменской земле гонщик отметил своё 70-летие.

Гонка продолжается, и 13 сентября стартует третий её этап. Участникам авторалли предстоит преодолеть на время 236 километров. После этого их ждёт отдых на стоянке у Туркменского озера «Алтын асыр».