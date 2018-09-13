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  13 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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80-летняя монголка стала чемпионкой мира по легкой атлетике среди ветеранов

CA-NEWS (MNG) - В испанском городе Малага c 4-16 сентября проходит VIII чемпионат мира по легкой атлетике среди Мастерс (ветеранов). Для участия в этом турнире собрались более 8 тыс. спорстменов из более 100 стран мира, передает Montsame.

На турнире Монголию представили мастер спорта международного класса Т.Цэрэндолгор и мастер спорта международного класса А.Алтанцэцэг и успешно соревновались в меткости, силе и скорости.

В пяти- и шестиборье в возрастной категории 80 лет среди женщин спортсменка Т.Цэрэндолгор выиграла одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медали.

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