Таджикистан предлагает России проводить форумы предпринимателей

CA-NEWS (TJ) - 1 сентября состоялась встреча председателя торгово-промышленной палаты (ТПП) Таджикистана Шариф Саида с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Таджикистан Игорем Лякиным-Фроловы, сообщает пресс-служба ТПП РТ.

В ходе данной встречи были затронуты вопросы расширения двух стороннего торгово-экономического сотрудничества, в частности расширения сотрудничества деловых кругов между регионами России и Таджикистана.

Председатель отметил, что значительно расширяются формы сотрудничества между регионами Республики Таджикистан и регионами Российской Федерации и хотел бы отметить, что на постоянной основе организовываются Бизнес Форумы, Бизнес миссии из разных регионов Российской Федерации в Республике Таджикистан.

Глава таджикской ТПП обратился к российскому дипломату с предложением проводить в Таджикистане выставки продукции из России, а также форумы предпринимателей двух стран с целью расширения инвестиционного партнерства.

«Взаимодействие государства и частного предпринимательства является необходимым условием развития инновационной экономики. Это даёт Таджикистану больше возможностей интегрироваться и получать необходимый опыт и передовые технологии. Предусмотренные меры станут также важным стимулом развития двухсторонних отношений бизнес кругов двух стран», - отметил председатель ТПП РТ.

«Россия занимает первое место среди торговых партнеров Таджикистана и на протяжении ряда лет остаётся его главным инвестиционным партнером», - продолжил Игорь Лякин Фролов.

Российский Посол отметил, что перспективным направлением сотрудничества может стать увеличение объёмов поставок таджикистанской сельскохозяйственной продукции в российские регионы и поставка сельскохозяйственной, дорожно-строительной и др. техник в регионы Таджикистана, которые нуждаются в них.

Заинтересованность в расширении таджикистанского плодоовощного импорта в Россию имеется у обеих сторон- констатировал Шариф Саид.

В конце встречи Председатель ТПП РТ передал Послу СД Диск «Бизнес-путеводитель».