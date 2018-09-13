Казахстан и Турция подписали контракты на более $1,7 млрд. Назарбаев приглашает еще бизнесменов

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 13 сентября в рамках официального визита в Турцию встретился с представителями деловых кругов республики.

Как сообщает пресс-служба Акорды, выступая перед представителями турецкого бизнеса, он отметил положительную динамику торгово-экономического сотрудничества между двумя государствами.

«Отношения между Казахстаном и Турцией основаны на взаимной дружбе, братстве и доверии. Турция входит в первую десятку торговых партнеров Казахстана. Товарооборот между нашими странами в 2017 году вырос на 27% и составил почти $2 млрд», - сказал глава РК.

Также он остановился на вопросах инвестиционного сотрудничества и реализации совместных проектов в различных секторах экономики. В частности, по его словам, Турция инвестировала в Казахстан с момента обретения им независимости более $3 млрд, и на сегодняшний день в стране функционирует около 2 тыс. предприятий с участием турецкого капитала.

Кроме того, Назарбаев рассказал о результатах работы программы «Новая синергия», направленной на поддержку предпринимателей двух стран.

«В рамках данной программы запущено 23 проекта стоимостью $800 млн, что позволило создать 3 тыс. рабочих мест. Вчера представители бизнеса наших стран подписали 24 контракта на сумму более $1,7 млрд. Это является ярким примером нашего взаимного доверия и сотрудничества», - подчеркнул президент.

В ходе встречи Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание на экономических преимуществах Казахстана и созданных благоприятных условиях для ведения бизнеса, указал на возможность участия иностранных инвесторов в процессе приватизации промышленных предприятий и реализации инновационных проектов в агропромышленном комплексе.

Он пригласил турецких бизнесменов принять участие в работе инновационных кластеров, созданных на базе Назарбаев университета и Парка инновационных технологий, а также рассмотреть перспективы осуществления совместных проектов в туристической отрасли.

«На базе выставки «ЭКСПО-2017» был создан Международный финансовый центр «Астана», который работает на основе лучших моделей финансовых центров Нью-Йорка, Сингапура, Лондона и Дубай. Его правовой статус закреплен конституционным законом, рабочим языком является английский. Это единственный в регионе центр, деятельность которого регулируется английским правом», - подчеркнул глава республики.

Говоря об основных преимуществах финансового центра, Н.Назарбаев отметил наличие специальных налоговых, валютных, визовых и трудовых режимов для участников МФЦА.

В завершение он призвал бизнесменов двух стран активно принимать участие в развитии и укреплении межгосударственных связей, используя все созданные условия.