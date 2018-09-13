Путин, Баттулга, Синдзо Абэ, Си Цзиньпин, Лик Нак Ён наградили победителей Дальневосточной регаты учебных парусников

CA-NEWS (MNG) - Президент России Владимир Путин, президент Монголии Халтмагийн Баттулга, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён наградили команду победителей Дальневосточной регаты учебных парусников, которая состоялась в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает пресс-служба президента РФ.

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Кубок за первое место среди больших учебных парусников получил из рук президента России капитан российской парусной яхты «Надежда», сообщает пресс-служба президента РФ. Президент Монголии вручил экипажу китайского парусника "Qingdao Team" приз в номинации "За волю к победе". Приз в номинации "Международное морское братство" достался экипажу парусника Koreana из Южной Кореи, награду вручил премьер-министр Японии. Номинация "За вклад в развитие парусных традиций и морского дела досталась японскому судну Kaiwo Maru, приз вручил премьер-министр Южной Кореи.

Дальневосточная регата учебных парусников проходит в рамках программы проведения в России крупнейших международных парусных соревнований, разработанной министерством транспорта РФ, «Совкомфлотом», всемирной ассоциацией учебных парусников и ассоциацией учебных парусников на период с 2018 по 2022 год.

Предусмотрено проведение ежегодных международных соревнований учебных парусников на Дальнем Востоке (2018 и 2020 годы), на Чёрном море (2019 и 2022 годы) и в Санкт-Петербурге (2021 год).