Турецкие компании намерены реализовывать в Казахстане проекты в сфере оборонной промышленности и химпроизводства

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 13 сентября встретился с председателем правления компании «Коч Холдинг» Али Йылдырымом Кочем.

Как сообщает пресс-служба Акорды, в ходе встречи стороны обсудили перспективы развития торгово-экономического сотрудничества и реализации инвестиционных проектов в Казахстане.

Глава компании, в частности, выразил заинтересованность в осуществлении проектов в сфере оборонной промышленности и других производственных отраслях экономики.

Позже глава республики встретился с председателем правления компании «Йылдырым групп» Робертом Юкселем Йылдырымом. Они обсудили вопросы осуществления инвестиционных проектов в сфере добычи и химического производства.

Назарбаев отметил, что на сегодняшний день турецкая компания уже осуществляет свою деятельность в Актюбинской области, и выразил поддержку планам инвесторов по укреплению дальнейшего экономического сотрудничества между двумя странами.