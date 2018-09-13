Путин наградил военнослужащих РФ, КНР и Монголии, отличившихся на учениях «Восток-2018»

CA-NEWS (CA) - Президент России Владимир Путин вручил награды десятерым военнослужащим России, Китая и Монголии, отличившимся в ходе маневров «Восток-2018». Церемония награждения прошла на полигоне Цугол в Забайкалье после завершения основного этапа маневров и торжественного смотра военной техники, сообщает пресс-служба президента РФ.

Вместе с президентом России на смотровой вышке центрального командного пункта полигона присутствовали Министр обороны Сергей Шойгу, начальник генерального штаба Вооружённых Сил – первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов, министр обороны КНР Вэй Фэнхэ, заместитель начальника объединенного штаба народно-освободительной армии Китая Шао Юаньминь, командир бригады вооруженных сил Монголии Гансэлэм Лхагвасурэн.

Во время основного этапа маневров формирования Вооруженных Сил России, Народно-освободительной армии Китая и вооруженных сил Монголии отрабатывали действия по отражению наступления условного противника, переходу подразделений в наступление и завершению разгрома его главных сил.

⇳

Маневры «Восток-2018» проходят на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России и прилегающих акваториях Тихого океана с 11-го по 15 сентября. В них задействованы около 300 тысяч российских военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.

Основными целями маневров являются проверка уровня подготовки органов военного управления при планировании и проведении перегруппировки войск на большие расстояния, организации взаимодействия между сухопутными группировками и силами ВМФ, получение командующими и штабами практики и совершенствование навыков в управлении войсками. Учения являются самыми масштабными в истории российской армии.