В Ташкенте прорвало трубу, куски асфальта повредили автомобиль
- Узбекистан, происшествия
- 14:57, 13 сентября 2018
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CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте на автодороге прорвало водопроводную трубу и куске асфальта повредили автомобиль.
13 августа в столице Узбекистане произошла крупная коммунальная авария. На улице Катартал прорвало трубу с горячей водой.
Как сообщили в соцсетях очевидцы, "поднялся столб горячей воды, из за которого ничего не видно. В окна полетели куски асфальта. От страха люди ничего не поняли. Оказалось, что прорвало трубу под дорогой. От взрыва разворотило асфальт. Пострадал "Спарк", кусками асфальта разбило машину".
Примечательно, что в этом районе недавно проводились ремонтные работы теплосетей. По предварительной информации, травмированных среди населения в результате аварии нет.
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