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  13 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте прорвало трубу, куски асфальта повредили автомобиль

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте на автодороге прорвало водопроводную трубу и куске асфальта повредили автомобиль.

13 августа в столице Узбекистане произошла крупная коммунальная авария. На улице Катартал прорвало трубу с горячей водой.

Как сообщили в соцсетях очевидцы, "поднялся столб горячей воды, из за которого ничего не видно. В окна полетели куски асфальта. От страха люди ничего не поняли. Оказалось, что прорвало трубу под дорогой. От взрыва разворотило асфальт. Пострадал "Спарк", кусками асфальта разбило машину".

Примечательно, что в этом районе недавно проводились ремонтные работы теплосетей. По предварительной информации, травмированных среди населения в результате аварии нет.

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