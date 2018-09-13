В Казахстане полковник полиции оказал сопротивление и пытался скрыться при задержании за получение взятки

- Казахстан, происшествия
- 14:58, 13 сентября 2018
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CA-NEWS (KZ) - В Казахстане при получении взятки в 11,5 млн тенге задержан руководитель Управления по борьбе с организованной преступностью Департамента внутренних дел на транспорте Министерства внутренних дел, полковник полиции.
По данным Агентства по делам государственной службы и противодействия коррупции, он задержан при получении части взятки из ранее оговоренной суммы в $50 тыс. за непривлечение к уголовной ответственности должностного лица и общее покровительство. При задержании он оказал сопротивление и пытался скрыться, повредив автомобиль сотрудника оперативного департамента Национального бюро по противодействию коррупции.
Отмечается, что в круг должностных обязанностей задержанного входили выявление и пресечение преступлений организованного характера на транспорте по всей республике.
Подозреваемый задержан и водворен в ИВС ДВД Астаны.