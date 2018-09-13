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  13 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане запущена одна из самых высокогорных в мире гидростанций

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 13 сентября сдал в эксплуатацию в Мургабском районе гидроэлектростанцию, которая считается одной из самых высокогорных в мире, сообщает пресс-служба главы государства.

Малая ГЭС, мощностью 1,5 тыс. КВтч, называвшаяся «Оксу», отныне будет называться «Таджикистан». Высота плотины ГЭС составляет 64 метра, ширина 12 метра. ГЭС «Таджикистан» является второй гидроэлектростанцией в мире, возведённых в высокогорье, после малых ГЭС, построенных в Непале.

Проект модернизации ГЭС был профинансирован Германским банком развития (KfW). Согласно первоначальному проекту, мощность будущей ГЭС должна была составить 800 кВт/ч, и на эти цели предусматривалось выделение 4 млн Евро.

Однако после повторного изучения проекта со стороны немецких специалистов было принято решение об увеличении проектной мощности до 1,5 тыс. кВт/ч. Соответственно германский банк выделил дополнительные 7 млн евро.

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