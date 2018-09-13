Туркменистан вернулся в список импортёров казахстанского зерна

CA-NEWS (TM) - Свыше 5 млн тонн зерна экспортировал Казахстан с начала года, сообщает телеканал «Хабар-24». Большую часть отправили в Россию, Китай, Иран и страны Средней Азии. В число покупателей после долгого перерыва вернулся Туркменистан. Страна закупает около 100 тысяч тонн зерна.

«Азербайджан закупает достаточно большой объём. Примерный объём закупок у них составляет порядка 600 тысяч тонн. Конечно, есть спрос со стороны Средней Азии, то есть Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Афганистан. Афганистан постоянно присутствует и увеличивает даже. Ценовая конъюнктура позволяет выходить на флот, Чёрное море», – сказал член правления Союза мукомолов Мукан Абдиев.

Новый маршрут через порт Курык обеспечит отправку до 10 тысяч тонн зерна в Азербайджан и Грузию. А новый маршрут из Туркменистана в Афганистан сократит путь более чем вдвое. Важным направлением для экспортеров остаются Китай и Иран. «Қазақстан темір жолы» готов обеспечить перевозку до 1 миллиона тонн зерна в месяц. Вагонов для перевозок достаточно. АО «Астық Транс» обеспечивает свыше 90% всех внутренних и порядка 50% экспортных перевозок.

«В управлении «Астык транс» находится парк хоперов-зерновозов. И весь парк готов для перевозок зерна нового урожая. В нашем управлении находится 6300 вагонов. Всего в Казахстане под зерно используется около 9-10 тысяч вагонов. Этого парка достаточно, чтобы перевести весь урожай нового сезона», - сообщил первый вице-президент АО «Астық Транс» Сергей Мосолкин.

В этом году компания отремонтировала около тысячи старых вагонов и закупила 420 новых. Для отечественных поставщиков вводят новые льготы. На ряде участков от 20 до 50% снизили тарифы для перевозки зерна, муки и продуктов помола транзитом через Узбекистан в Иран и Афганистан. В этом году по железной дороге планируют отправить около 10 млн тонн зерновых и масличных культур.