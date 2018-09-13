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  13 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Госсекретарь Казахстана посетила Узбекистан с рабочим визитом и встретилась с вице-премьером РУз

CA-NEWS (KZ) - Государственный секретарь Казахстана Гульшара Абдыкаликовой отправилась в Узбекистан с рабочим визитом.

Как сообщает пресс-служба Акорды, в рамках поездки по приглашению заместителя премьер-министра РУз, председателя Комитета женщин Т.Нарбаевой она приняла участие в работе бизнес-форума женщин Казахстана и Узбекистана.

В своем приветствии Г.Абдыкаликова подчеркнула, что президент страны Нурсултан Назарбаев уделяет особое внимание развитию двусторонних отношений между Казахстаном и Узбекистаном.

По ее словам, в Казахстане проводится государственная политика по расширению экономических возможностей женщин.

«Одним из ключевых направлений построения демократического общества является достижение гендерного баланса. За годы независимости достигнуты весомые результаты. Мы добились устойчивого прогресса в представленности женщин в политике. 29 женщин представлены в мажилисе, что составляет более 27% от общего числа депутатов. В экономике сформирован динамичный сектор женского предпринимательства. 44% субъектов МСБ возглавляют женщины, которые обеспечивают треть всех рабочих мест в этом сегменте», - сказала госсекретарь.

На форуме был подписан меморандум о сотрудничестве между Национальной комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК и Комитетом женщин Узбекистана, представлены инновационные бизнес-проекты женщин-предпринимателей Казахстана и Узбекистана, состоялся обмен передовым опытом.

Кроме того Г.Абдыкаликова обсудила с Т.Нарбаевой вопросы сотрудничества женских бизнес-сообществ, а также повышения роли и расширения возможностей женщин.

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