Монгольский режиссер представит свой фильм на Пусанском кинофестивале

CA-NEWS (MNG) - Ежегодный Пусанский международный кинофестиваль пройдет с 4-13 октября в южнокорейском городе Пусан. Этот крупнейший в Азии кинофестиваль специализируется на показе новых фильмов и работ начинающих режиссёров, сообщает Montsame.

В этом году в фестивале примет участие монгольский режиссер Л.Бат-Амгалан. Он представит свой полнометражный художественный фильм «Од ба гэгээ» или «They Sing Up on the Hill». Киносценарий фильма он написал совместно со своим другом Айан Эллардайс. Главные роли сыграли молодые монгольские актеры М.Номин-Эрдэнэ и Б.Дулгуун.

Напомним, что раньше в Пусанском международном кинофестивале из Монголии успешно принимали участие многие творческие работники. Например, в 2013 году режиссер С.Бямба показал фильм «Алсын удирдлага» или «Управление издалека» и выиграл первое место.

Также были представлены художественный фильм «Шарга даага» или «Желтый жеребенок» режиссера Ч.Хоролдорж и короткометражный фильм «Хуучны сайхан одрууд» или «Старые и хорошие дни».