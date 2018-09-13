В «Жилстройсбербанке» рассказали об условиях получения льготного кредита военными Казахстана

CA-NEWS (KZ) - «Жилстройсбербанк» выдал 64 военнослужащим Казахстана кредиты на приобретение жилья. Об этом 13 сентября на пресс-конференции в Астане сообщила председатель правления банка Ляззат Ибрагимова.

По ее словам, дополнительно на рассмотрении в банке находятся еще 285 заявок, большая часть которых поступила из Астаны и Алматы.

Льготные займы, которые ЖССБК предложил защитникам Родины, делятся на три вида и зависят от суммы сбережений претендента и выбранного жилья. Так, имея первоначальный взнос в размере 5% от стоимости квартиры, военнослужащий может получить кредит по ставке 7% годовых. Жилье, которое он выберет, должно быть приобретено на первичном рынке, у застройщика.

При наличии 20% от стоимости жилья, ставка по займу понизится до 6% годовых. Новая квартира также должна быть приобретена у застройщика.

Если же военнослужащий хочет приобрести квадратные метры на вторичном рынке, то в этом случае ему необходимо иметь первоначальный взнос в размере 20% и он может претендовать на кредит по ставке 8% годовых.

По статистике, как отметила глава банка, именно последний вид займа, где предусматривается покупка вторичного жилья, больше всего пользуется спросом у военнослужащих. На втором месте по популярности находятся займы с первоначальным взносом 5%.

«На поддержку военнослужащих «Жилстройсбербанк» выделил 74 млрд тенге из собственных средств. Чтобы распределение этих денег среди заемщиков было прозрачным и справедливым, банк разработал балльную систему. Ее основным критерием стал срок военной службы, за каждый полный месяц которой участнику начислялось по 0,5 балла. Заявки от претендентов принимались на специальном портале. Всего в течение месяца было подано около 13 тыс. заявлений. Из них уже отобрано около 4430 претендентов и на стадии проверки находятся еще более 1 тыс. человек», - пояснила Л.Ибрагимова.

В список претендентов вошли служащие Пограничных войск, Национальной гвардии, военной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Министерства обороны и Службы государственной охраны. Больше всего заявок было подано от представителей оборонного ведомства.

Жилье в рамках «военного продукта» военнослужащие ищут сами из расчета суммы кредита. Она рассчитывается исходя из размера жилищных выплат военнослужащего, которые зависят от региона и состава семьи. То есть чем больше семья, тем выше сумма займа.

«Например, в Астане сумма жилищных выплат равна 48 870 тенге. Она начисляется на каждого члена семьи. Соответственно, женатый военнослужащий с двумя детьми ежемесячно получает 195 480 тенге. Из расчета срока займа – 14 лет и правила, что ежемесячный платеж по займу равен жилищным выплатам, сумма займа составит 19,2 млн тенге. Жилье можно приобрести на первичном рынке по ставке 7% годовых. При этом первоначальный взнос составит всего 5%.

В Караганде, где жилищные выплаты на одного человека составляют 28 548 тенге, по аналогичным условиям можно приобрести жилье стоимостью 12,3 млн тенге, а в Шымкенте за 8,9 млн тенге», - рассказала председатель правления.