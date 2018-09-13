ЕС продлил индивидуальные санкции против России до марта 2019 года

CA-NEWS (CA) - Евросоюз в четверг, 13 сентября еще на шесть месяцев продлил действие санкций против российских и украинских граждан, нанесших ущерб независимости Украины, говорится в заявлении Еврокомиссии, сообщает Reuters.

Санкции подразумевают заморозку активов и запрет на въезд в ЕС. «Анализ ситуации не оправдал изменений санкционного режима», - говорится в заявлении Еврокомиссии.

Изначально эти санкции были введены в марте 2014 года, и с тех пор срок их действия продлевается каждые шесть месяцев.

Европейский суд общей юрисдикции также оставил в силе санкции Евросоюза против российских банков и нефтегазовых компаний.

Роснефть, Сбербанк, ВТБ, Газпромнефть, Внешэкономбанк, Проминвестбанк и DenizBank пытались оспорить санкции ЕС, которые ограничивают им доступ к некоторым финансовым операциям, ряду ключевых товаров и технологий и рынкам капитала в ЕС, а также запрещают предоставление услуг, необходимых для ряда нефтяных транзакций.

«Европейский суд общей юрисдикции оставляет в силе ограничительные меры, введенные Советом ЕС против ряда российских банков и нефтегазовых компаний в связи с кризисом на Украине», - говорится в заявлении суда.