РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
ЕС продлил индивидуальные санкции против России до марта 2019 года

CA-NEWS (CA) - Евросоюз в четверг, 13 сентября еще на шесть месяцев продлил действие санкций против российских и украинских граждан, нанесших ущерб независимости Украины, говорится в заявлении Еврокомиссии, сообщает Reuters.

Санкции подразумевают заморозку активов и запрет на въезд в ЕС. «Анализ ситуации не оправдал изменений санкционного режима», - говорится в заявлении Еврокомиссии.

Изначально эти санкции были введены в марте 2014 года, и с тех пор срок их действия продлевается каждые шесть месяцев.

Европейский суд общей юрисдикции также оставил в силе санкции Евросоюза против российских банков и нефтегазовых компаний.

Роснефть, Сбербанк, ВТБ, Газпромнефть, Внешэкономбанк, Проминвестбанк и DenizBank пытались оспорить санкции ЕС, которые ограничивают им доступ к некоторым финансовым операциям, ряду ключевых товаров и технологий и рынкам капитала в ЕС, а также запрещают предоставление услуг, необходимых для ряда нефтяных транзакций.

«Европейский суд общей юрисдикции оставляет в силе ограничительные меры, введенные Советом ЕС против ряда российских банков и нефтегазовых компаний в связи с кризисом на Украине», - говорится в заявлении суда.

print
  • В двух мечетях Хатлонской области похитили процессоры от камер видеонаблюдения
  • Монголия будет инвестировать в сельхозпродукцию для экспорта
  • Власти США призвали более 1,5 млн человек покинуть свои дома из-за урагана «Флоренс»
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×