В Душанбе обсудят рукописное наследие Центральной Азии

CA-NEWS (TJ) - Перспективы изучения рукописного наследия Центральной Азии будут обсуждены 17-20 сентября в Душанбе, в ходе Летней школы молодого рукописника. Организаторами мероприятия выступают Центр письменного наследия Академии наук Республики Таджикистан, Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни при поддержке Таджикского общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами и Французского института изучения Центральной Азии, сообщает Авеста.

В открытии Летней школы примут участие директор центра письменного наследия АН РТ Джурабек Назриев, министр образования и науки Республики Таджикистан Нуриддин Саид, директор Французского института изучения Центральной Азии Катрин Пужоль, ведущие учёные в области рукописного дела из стран Центральной Азии, а также России, Индии и Франции.

В ходе мероприятия будут обсуждены актуальные вопросы рукописного наследия Центральной Азии, проблемы сохранения и повышения общественной значимости рукописного наследия, будут представлены ведущие рукописные школы Центральной Азии.

Кроме того, в ходе мероприятия ведущие учёные Таджикистана расскажут о состоянии изучения рукописей Таджикистана на примере коллекций разных регионов страны, также будут обсуждены перспективы изучения, хранения и популяризации рукописей. Будут представлены образцы лучших рукописей, которые являются интеллектуальной, художественной и исторической ценностью эпохи.