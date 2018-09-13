В Алматы на месте закрытого корпуса госпиталя для инвалидов Отечественной войны будет построено новое здание

CA-NEWS (KZ) - В Алматы на месте закрытого корпуса госпиталя для инвалидов Отечественной войны, находящегося в аварийном состоянии, будет построено новое здание. Об этом стало известно на встрече вице-министра здравоохранения Казахстана Алексея Цой с участниками координационного совета «Воинов-интернационалистов».

Как сообщает пресс-служба Минздрава, по вопросу строительства нового здания госпиталя выступил председатель совета при акимате города Мурат Абдушкуров. Он подчеркнул важность и необходимость сноса старого и строительства нового корпуса госпиталя.

Вице-министр рассказал о проводимой работе Министерств здравоохранения, национальной экономики и финансов РК по выделению средств из республиканского бюджета на реализацию проекта.

По словам А.Цой, в текущем году планируется приступить к разработке проектно-сметной документации, в частности, до конца года будет проведен сбор, обработка и оценка исходных материалов для проектирования, топографическая съемка трассы наружных инженерных сетей. Работы по проектированию планируется завершить в третьем квартале 2019 года и с 2020 года приступить к строительству объекта. С учетом нормативных сроков строительство нового корпуса планируется завершить в 2021 году. Наряду с бюджетным вариантом строительства нового корпуса, Минздрав также прорабатывает его реализацию с привлечением частных инвестиций.

Кроме того, вице-министр отметил, что до ввода нового корпуса в эксплуатацию медицинская помощь ветеранам ВОВ и лицам, приравненным к ним, будет оказываться в главном корпусе Республиканского клинического госпиталя для инвалидов Отечественной войны, расположенном в Алматы по ул. Каблукова (129 «А») и в АО «Санаторий Казахстан», а также в Республиканском центральном госпитале для инвалидов и ветеранов Отечественной войны в Астане.