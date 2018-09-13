Муфтий Таджикистана выступит на конференции в Бишкеке

CA-NEWS (TJ) - Глава Совета улемов Исламского центра Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзода принимает участие в международной конференции «Духовный Шелковый путь», сообщил на пресс-конференции муфтий Кыргызстана Максатбек ажы Токтомушев, сообщает «Sputnik-Таджикистан».

Международная конференция проходит в Бишкеке. Всего на нее прибудут представители шести стран, расположенных вдоль Шелкового пути — России, Казахстана, Китая, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. Отмечается, что участки конференции обсуждают борьбу с терроризмом и место ислама в современном мире.

Подобная встреча проходит в третий раз. До этого священнослужители собирались в Китае и России.

По словам первого заместитель председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Рушана Аббясова, «Духовный Шелковый путь» не зря проводится в Кыргызстане. Страна находится на Шелковом пути, также в этом году отмечается 90-летие писателя Чингиза Айтматова, который внес большой вклад в религиозную сферу.

Кроме того, на конференции будет презентована монография российского этнографа Балкисы Кармышевой, которая занималась изучением традиций кыргызов. Сборник научных статей называется «Оазисы Шелкового пути».