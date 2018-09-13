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  13 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Педагог из Павлодара стала лауреатом Пушкинского конкурса в Москве

CA-NEWS (KZ) - Учитель павлодарской средней общеобразовательной школы №35 Манат Аубакирова приняла участие в XVIII Международном Пушкинском конкурсе среди учителей русского языка и литературы школ с русским языком обучения за рубежом.

Как сообщили отделе образования Павлодара, на конкурс свои работы представили учителя из 34 стран мира. Финал проходил в Москве.

По итогам конкурса она стала лауреатом и в числе 50 лучших русистов мира была приглашена на церемонию награждения в Москву. В течение пяти дней лауреаты конкурса прошли стажировку в Государственном институте русского языка имени А.Пушкина, посетили московскую школу, где побывали на открытых уроках, а также праздничное мероприятие ко Дню города, национальное шоу России «Кострома», государственный музей Пушкина.

М.Аубакирова работает в павлодарской СОШ №35 более 12 лет. В этом году она стала дипломантом VI республиканских Капеновских чтений, в прошлом году участвовала в международной научно-педагогической дистанционной конференции в Англии.

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