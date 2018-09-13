США проведут Центрально-Азиатский торговый форум в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - Впервые США проведут мероприятие международного масштаба в Узбекистане - восьмой ежегодный Центрально-Азиатский торговый форум. Мероприятие, организованное Агентством США по международному развитию (USAID) совместно с Министерством внешней торговли Республики Узбекистан, состоится 17-18 октября 2018 года в Ташкенте, сообщили в американском посольстве.



В этом году тема форума "Новые горизонты в развитии торговли и инвестиций" отражает растущую открытость Центральной Азии для региональной и международной торговли, особенно в Узбекистане. В стране предпринимаются ряд мер от валютной либерализации до реформ в бизнес-секторе, направленных на ускорение темпов экономического роста. Параллельно с форумом состоится торговая выставка, где будут представлены предприятия из различных секторов по всему региону, включая транспорт, туризм, информационные технологии, оборудование, производство и переработку плодоовощной продукции, и другие.

Центрально-Азиатский торговый форум является уникальной платформой, позволяющей бизнес-сообществу ознакомиться с новыми возможностями на развивающихся рынках Центральной Азии, насчитывающих более 70 миллионов потенциальных клиентов. В прошлом году форум в Алматы объединил более 1100 участников из 18 стран. С проведением первого форума в Бишкеке, Кыргызстан в 2011 году, руководители предприятий, государственные деятели и эксперты из Азии, США, Европы и Ближнего Востока использовали мероприятие в качестве площадки для обмена идеями, заключения сделок и создания новых партнерств и будущего сотрудничества.