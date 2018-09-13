На кыргызско-таджикской границе произошел очередной конфликт из-за воды

CA-NEWS (KG) - Очередной конфликт произошел вечером 12 сентября между жителями приграничных населенных пунктов Исфары Таджикистана и Баткена Кыргызстана. Как сообщает таджикская служба радио Озоди, жители Баткена препятствовали проведению водопроводной линии для жителей поселка «Тоджикон» джамоата Ворух Исфаринского района.

Затраты на водопроводную линию составили свыше 500 тысяч сомони ($53 тыс.), выделенных со стороны Фонда Ага Хана. Все работы пока временно прекращены.

Жители махалли «Тоджикон» сказали, что кыргызские пограничники приблизились к линии границы и наблюдают за их действиями.

В хукумате города Исфара сообщили, что на место происшествия для расследования конфликта прибыли представители прокуратуры, а также начальство Исфары и Баткена.

Гафурджон Джураев, председатель махалли «Тоджикон» 13 сентября рассказал, что по программе Фонда Ага Хана жители махалли участвовали в хашаре по проведению водопроводной линии, но кыргызы приехали на тракторе и препятствовали работам, отмечается в статье.

«Они протестовали, кричали, что мы не имеем права делать этого. У местных жителей нет ни питьевой, ни поливной воды. Мы ждем результатов расследования. Пострадавших в этом инциденте нет», - сказал он.

Гражданский активист Адолат Рахимова рассказала, что проект по проведению водопроводной линии для жителей поселка «Тоджикон» был официально одобрен со стороны хукумата Исфары.

«Я не понимаю недовольства соседей, ведь работы проводятся не на спорной территории, а они проникают на территорию, которая принадлежит Таджикистану, и устраивают конфликт. С 1990 года и по сей день жители махалли не имеют питьевой воды и вынуждены таскать ее из каналов и рек. Работы временно приостановлены, а мы ждем результатов расследования», - отметила Рахимова.

По официальным данным, протяженность таджикско-кыргызской границы составляет 976 километров, из которых на сегодняшний день делимитированы и демаркированы 504 км. Остальные участки считаются спорными, из-за чего периодически возникают конфликты.