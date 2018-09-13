Каждый пятый мужчина и каждая шестая женщина заболеют раком на каком-либо этапе жизни, - доклад

CA-NEWS (CA) - Каждый пятый мужчина и каждая шестая женщина заболеют раком на каком-либо этапе жизни. Об этом сообщают во Всемирной организации здравоохранения, исходя из показателей 2018 года.

Авторы доклада – специалисты Международного агентства по изучению рака. Они проанализировали статистику из 185 стран мира и данные по 36 формам онкозаболеваний.

Однако некоторые виды рака отступают, а успехи в медицине позволяют продлить жизнь многих людей с онкологическими заболеваниями.

В текущем году, по оценкам экспертов, врачи диагностируют более 18 млн новых случаев онкологических заболеваний и около 9,6 млн человек скончаются от этой болезни. Есть и более обнадеживающая статистика: число людей, проживших более пяти лет после первичного диагноза, достигло 43,8 млн. То есть медицина, особенно в развитых странах, не стоит на месте. В целом рост заболеваемости связан со старением населения – вероятность рака увеличивается с возрастом.

Почти половина всех случаев онкозаболеваний приходится на страны Азии – во многом в связи с тем, что в этой части света проживает 60 процентов населения планеты. При этом жители Европы «обеспечивают» 23,4 процента глобальных показателей, хотя их численность составляет лишь 9 процентов мирового населения.

В целом в развитых странах мира заболеваемость в несколько раз выше, чем в развивающихся. Однако заболевшие жители менее развитых государств, например в Азии и Африке, имеют меньше шансов выжить.

Первую тройку самых распространенных онкозаболеваний составляют рак легкого, груди и кишечника. Они же входят в первую пятерку «раков-убийц». Почти пятая часть онкобольных умирает от рака легкого. На втором месте – рак прямой кишки, затем следуют онкологические заболевания желудка и печени. Замыкает первую пятерку «убийц» рак грудной железы.

Но некоторые формы онкологических заболеваний в определенных странах отступают: например, показатели рака легких среди мужчин Северной Америки и севера Европы снижаются – борьба с курением приносит свои плоды. Благодаря профилактике в этих же странах сокращается число случаев рака шейки матки у женщин.

При этом эксперты отмечают тревожную тенденцию роста заболеваемости раком легкого среди женщин. Самые высокие показатели зарегистрированы среди женского населения Северной Америки, северной и западной Европы – особенно в Дании и Нидерландах, а также в Китае, Австралии и Новой Зеландии. «Эти результаты говорят о необходимости учитывать специфические особенности страны и региона при разработке эффективных мер по борьбе с курением», - заявил представитель ВОЗ доктор Фредди Брей. В целом эксперты Всемирной организации здравоохранения считают профилактику ключевой составляющей комплексных мер против распространения онкологических заболеваний.