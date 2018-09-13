РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
3-летняя девочка скончалась в больнице Шымкента после посещения кафе

CA-NEWS (KZ) - 3-летняя девочка скончалась в больнице Шымкента после посещения кафе.

Как сообщили в Комитете охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Казахстана, по факту отравления и смерти ребенка начата внеплановая проверка кафе «Адана». На бактериологическое исследование отобраны пробы пищи, которую употребляли пострадавшие. Это пробы начинки пиде, молочно-бананового коктейля, водопроводной воды. Вместе с этим обследованы работники кафе.

Дополнительно в ходе проверки установлено, что пострадавшие после заказали на дом пиццу и суши через Интернет. Все отобранные пробы направлены на исследование, отметили в ведомстве.

Также начата внеплановая проверка в отношении Шымкентской городской инфекционной больницы, в которой умерла девочка. В учреждение она поступила вместе с матерью, однако женщину удалось спасти.

print
  • Премьер Армении заявил о «заговоре олигархов» в стране
  • В Таджикистане пройдут дни узбекского кино
  • Ташкентский имам предлагает отправлять на сбор хлопка «неугодных» пользователей соцсетей
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×