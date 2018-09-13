3-летняя девочка скончалась в больнице Шымкента после посещения кафе

CA-NEWS (KZ) - 3-летняя девочка скончалась в больнице Шымкента после посещения кафе.

Как сообщили в Комитете охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Казахстана, по факту отравления и смерти ребенка начата внеплановая проверка кафе «Адана». На бактериологическое исследование отобраны пробы пищи, которую употребляли пострадавшие. Это пробы начинки пиде, молочно-бананового коктейля, водопроводной воды. Вместе с этим обследованы работники кафе.

Дополнительно в ходе проверки установлено, что пострадавшие после заказали на дом пиццу и суши через Интернет. Все отобранные пробы направлены на исследование, отметили в ведомстве.

Также начата внеплановая проверка в отношении Шымкентской городской инфекционной больницы, в которой умерла девочка. В учреждение она поступила вместе с матерью, однако женщину удалось спасти.