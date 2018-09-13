Аким Алматы раскритиковал работу компании, реконструирующей улицы, и пригрозил внести ее в список недобросовестных организаций

CA-NEWS (KZ) - Аким Алматы Бауыржан Байбек проверил качество строительных работ при реконструкции пешеходной инфраструктуры города.

Как сообщает пресс-служба акимата города, в ходе рабочего объезда он подверг критике работу дочерней организации строительной компании «Элитстрой», выполняющей реконструкцию проспекта Аблай хана.

«Мало того, что не укладываетесь в сроки, так еще ни один участок не сделали качественно. Брусчатка уложена волнами, нет сопряжения тротуаров с проезжей частью. Площадь перед вокзалом «Алматы 2» уже два месяца не можете довести до ума. Островки безопасности не сделали, отвод воды не предусмотрели. Перед ТЮЗом начали еще в июне, но до сих пор не закончили. Вы сами же портите репутацию своей компании. Даю вам месяц на исправление», - обратился он к директору компании Алексею Балаганскому. В противном случае пообещал внести организацию в список недобросовестных компаний.

По его словам, много нареканий вызывает и сама организация строительных работ.

«Каждый раз, начиная что-то копать, надо же думать, где пройдет человек. Как организовать для него условия. Вот здесь сделали переустройство газовых сетей, а старые трубы над тротуаром до сих пор не демонтировали», - заметил Б.Байбек, обходя Аблай хана на участке ниже Курмангазы.

Он также обратил внимание подрядчиков на то, что газон на большинстве участков постелен выше уровня бордюра.

«Отмостки арыков уложили рулонным газоном. Он уже у вас кусками отваливается, не говоря о том, что будет после уборки снега. Все это будете переделывать. На большинстве участков вообще постелили его выше уровня бордюра. Завтра же вся грязь польется на тротуары и в арыки», - возмутился аким города.

По словам руководителя Управления строительства города Нурбола Нурсагатова, на сегодня проведена полная дефектовка проспекта, а компании выданы предписания для устранения замечаний. В случае неисполнения также будут организованы соответствующие штрафные санкции.

«Работы еще не приняты. Естественно, что оплата за такую работу вплоть до устранения всех замечаний и качественного исполнения проекта в полном объеме производиться не будет», - добавил он.