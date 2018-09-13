В киевском аэропорту задержан боевик ИГ из Таджикистана

- Таджикистан, общество
- 17:33, 13 сентября 2018
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CA-NEWS (TJ) - Украинские пограничники сообщили о задержании в киевском аэропорту Борисполь гражданина Таджикистана, боевика террористической группировки «Исламское государство», сообщает «Sputnik-Таджикистан».
Сообщается, что 13 сентября во время оформления пассажиров одного из рейсов, которые прибыли в Борисполь, пограничники задержали гражданина Таджикистана, который находился в базе данных Интерпола.
«Гражданин Таджикистана разыскивался таджикскими правоохранительными органами за террористическую деятельность. Как стало известно, гражданин Таджикистана в 2016 году прибыл в Сирию, где присоединился к террористической организации ИГ», — говорится в сообщении пограничной службы.
Известно, что в дальнейшем он проходил обучение в террористическом военном лагере, где и стал одним из самых активных участников этой экстремистской организации.
Пограничники передали задержанного сотрудникам национальной полиции Украины.