В киевском аэропорту задержан боевик ИГ из Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Украинские пограничники сообщили о задержании в киевском аэропорту Борисполь гражданина Таджикистана, боевика террористической группировки «Исламское государство», сообщает «Sputnik-Таджикистан».

Сообщается, что 13 сентября во время оформления пассажиров одного из рейсов, которые прибыли в Борисполь, пограничники задержали гражданина Таджикистана, который находился в базе данных Интерпола.

«Гражданин Таджикистана разыскивался таджикскими правоохранительными органами за террористическую деятельность. Как стало известно, гражданин Таджикистана в 2016 году прибыл в Сирию, где присоединился к террористической организации ИГ», — говорится в сообщении пограничной службы.

Известно, что в дальнейшем он проходил обучение в террористическом военном лагере, где и стал одним из самых активных участников этой экстремистской организации.

Пограничники передали задержанного сотрудникам национальной полиции Украины.