РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Казахстанских медиков планируют обучать в ведущих клиниках мира

CA-NEWS (KZ) - Казахстанских врачей и медицинских сестер планируют обучать в клиниках Израиля, Южной Кореи, России, Финляндии и Канады.

Как сообщает пресс-служба акимата Астаны, всего внутри страны и за ее пределами пройдут обучение около 8 тыс. медиков.

Впервые в этом году 18 медицинских сестер прошли обучение по программам менеджмента сестринского дела в Школе медицины Назарбаев Университета. В настоящее время рассматривается вопрос сотрудничества с лучшими международными клиниками на непрерывное обучение специалистов по вопросам родовспоможения, скорой неотложной помощи, хирургии, менеджмента в здравоохранении.

Отмечается, что благодаря проведенным работам по повышению квалификации впервые в Казахстане внедрены 2 уникальные операции – «Остеосинтез накостной блокирующей пластиной переломов вертлужной впадины задним доступом» и «Малоинвазивный остеосинтез переломов костей таза передним доступом».

С целью внедрения новых медицинских технологий до конца года планируется обучить порядка 70 медицинских работников. Также в планах обучение менеджеров здравоохранения по вопросам развития корпоративного управления, внедрения высоких технологий диагностики и лечения, обучения медицинскому английскому языку (в 2017 году было обучено 4049 медработников).

print
  • В Ташкенте водителя, ударившего женщину на остановке, посадили на 5 суток
  • Таджикистан построил пограничную комендатуру в Рушанском районе ГБАО
  • Монголия заявила о готовности сотрудничать по строительству газопровода из России в Китай
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×