Казахстанских медиков планируют обучать в ведущих клиниках мира

CA-NEWS (KZ) - Казахстанских врачей и медицинских сестер планируют обучать в клиниках Израиля, Южной Кореи, России, Финляндии и Канады.

Как сообщает пресс-служба акимата Астаны, всего внутри страны и за ее пределами пройдут обучение около 8 тыс. медиков.

Впервые в этом году 18 медицинских сестер прошли обучение по программам менеджмента сестринского дела в Школе медицины Назарбаев Университета. В настоящее время рассматривается вопрос сотрудничества с лучшими международными клиниками на непрерывное обучение специалистов по вопросам родовспоможения, скорой неотложной помощи, хирургии, менеджмента в здравоохранении.

Отмечается, что благодаря проведенным работам по повышению квалификации впервые в Казахстане внедрены 2 уникальные операции – «Остеосинтез накостной блокирующей пластиной переломов вертлужной впадины задним доступом» и «Малоинвазивный остеосинтез переломов костей таза передним доступом».

С целью внедрения новых медицинских технологий до конца года планируется обучить порядка 70 медицинских работников. Также в планах обучение менеджеров здравоохранения по вопросам развития корпоративного управления, внедрения высоких технологий диагностики и лечения, обучения медицинскому английскому языку (в 2017 году было обучено 4049 медработников).