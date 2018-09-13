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  13 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Гражданка Узбекистана хотела продать в Петербурге ребенка за $4 тысячи

CA-NEWS (UZ) - В Санкт-Петербурге женщина из Узбекистана решила продать собственного новорожденного ребенка.

Как сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 28-летняя мать просила за сына 280 тыс. рублей ($4 тыс). В качестве покупателя выступил сотрудник полиции.

Встречу с покупателем женщина назначила 13 сентября на улице Кораблестроителей. После передачи денег ее задержали и доставили в отделение. Возбуждено уголовное дело по факту торговли людьми.

Ребенок находится под присмотром врачей в одной из больниц Петербурга.

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