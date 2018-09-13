США предложили Китаю возобновить торговые переговоры. Пекин согласился

CA-NEWS (CA) - Администрация президента США Дональда Трамп предложила Китаю возобновить торговые переговоры, сказал глава Национального экономического совета Белого дома Ларри Кудлоу сказал телеканалу Fox Business Network.

По его словам, глава Минфина США Стивен Мнучин направил приглашение китайской стороне.

Два источника Reuters, знакомые с ситуацией, сказали, что приглашение о проведении переговоров в ближайшие недели было отправлено китайским коллегам, в числе которых - вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Время и место предложенной встречи пока неизвестны, сообщили источники. США и Китай провели переговоры 22 и 23 августа, которые, однако, не привели к какому-либо положительному результату.

Пресс-секретарь министерства финансов США не ответил на просьбу о комментарии.

Пресс-секретарь китайского министерства иностранных дел Гэн Шуан сказал журналистам в четверг, что Китай принял приглашение и что две страны сейчас обсуждают детали будущих переговоров. «Китай всегда придерживался мнения, что эскалация торгового конфликта не отвечает ничьим интересам», - сказал он.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп сказал, что готов ввести пошлины почти на все товары, импортируемые из Китая в Америку, пригрозив дополнительными тарифами на продукцию стоимостью $267 миллиардов. Китай обещал принять ответные меры.