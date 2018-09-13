Александр Лукашенко пригласил Шавката Мирзиёева в Беларусь

CA-NEWS (UZ) - По приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева глава Беларуси Александр Лукашенко 12 сентября прибыл в Ташкент с официальным визитом.

Основные мероприятия визита начались 13 сентября с церемонии официальной встречи в резиденции Куксарой. сообщила пресс-служба президента.

Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко сначала провели переговоры в узком формате.

Глава государства, поприветствовав высокого гостя на узбекской земле, отметил, что Узбекистан и Беларусь являются искренними друзьями и надежными партнерами.

"На нашей встрече в Самарканде в 2016 году мы договорились всесторонне укреплять межгосударственные отношения. За последние два года сотрудничество между нашими странами достигло такого уровня, который радует наши народы. Объем товарооборота по итогам 2017 года вырос на 60 процентов. А в январе-июле текущего года вырос почти в четыре раза. Это уникальный результат, свидетельствующий о наличии огромного потенциала сотрудничества, стремлении наших людей к сближению. Более того, экономики наших стран имеют взаимодополняющую структуру", – сказал Шавкат Мирзиёев.

⇳

На переговорах обсужден широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Стороны договорились укреплять политический диалог, последовательно развивать взаимовыгодные связи.

Обмениваясь мнениями по международной и региональной повестке, главы государств подтвердили совпадение позиций сторон по многим актуальным вопросам. Они выразили готовность поддерживать друг друга в рамках Организации Объединенных Наций, Содружества Независимый Государств и других международных структур.

Александр Лукашенко пригласил Шавката Мирзиёева посетить Беларусь с визитом в любое удобное для него время.