Монголия пригласила Индонезию принять участие во 2-м Всемирном парламентском форуме по устойчивому развитию

CA-NEWS (MNG) - Делегация Монголии во главе с вице-спикером парламента (ВГХ) Л. Энх-Амгаланом встретилась с вице-спикером палаты представителей Индонезии Фадли Зоном, во время участия во 2-м Всемирном парламентском форуме по устойчивому развитию, передает Montsame.

В начале встречи вице-спикер Л.Энх-Амгалан подчеркнул эффективность взаимных визитов на высоком уровне и первого заседания совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Монголией и Индонезией. Он также выразил готовность организовать второе заседание совместной комиссии в Монголии в следующем году.

Стороны согласились с тем, что усилия парламентов двух стран играют большую роль в дальнейшем углублении торгово-экономического сотрудничества и увеличении товарооборота. Фадли Зон отметил, что народ Индонезии гордится историческими завоеваниями монголов и подчеркнул важность совместных усилий в укреплении двусторонних связей.

В завершение встречи Фадли Зон с благодарностью принял приглашение вице-спикера Л.Энх-Амгалана принять участие в конференции по устойчивому развитию стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которая состоится в Улан-Баторе в первой половине 2019 года.

Кроме того, депутат А. Ундраа выступила с докладом на пленарном заседании по теме «Качественное образование и технологии , ориентированные на зеленую промышленность».

Подчеркивая важность уделения странами повышенного внимания совершенствованию образования на всех этапах, поскольку высокообразованные кадры имеют жизненно важное значение для развития зеленой промышленности, депутат А.Ундраа ознакомила участников встречи с политикой и деятельностью Монголии, проводимой в этом направлении. Она также сообщила, что Монголия готовится представить свой Добровольный национальный обзор по выполнению Целей устойчивого развития для рассмотрения Генеральной Ассамблеей ООН в 2019 году.