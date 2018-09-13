РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Forbes назвал самых высокооплачиваемых рэперов

CA-NEWS (CA) - Хип-хоп-исполнитель Шон Картер, выступающий под псевдонимом Джей-Зи, стал самым высокооплачиваемым рэпером года по версии американского издания Forbes. За последние 12 месяцев музыкант заработал $76,5 млн.

Отмечается, что заработать в этом году Jay Z помог альбом Everything Is Love, записанный им вместе с супругой Бейонсе, а также гастрольный тур ​On The Run II.

На втором месте — Шон Комбс, ранее известный как Дидди, а в ноябре 2017-го сменивший псевдоним на Любовь. Он заработал $64 млн. Третью строчку в перечне занял Кендрик Ламар, заработавший за 12 месяцев $58 млн.

В топ-10 также вошли рэперы Дрейк ($47 млн), J. Cole ($35,5 млн), Dr. Dre ($35 млн), Nas ($35 млн), Pitbull ($32 млн), Future (30 млн) и Канье Уэст ($27,5 млн).

Всего в списке значатся 20 хип-хоп-исполнителей, последнее место разделили между собой музыканты Russ, Meek Mill и Swizz Beatz, каждый из них заработал $15 миллионов.

print
  • Власти США призвали более 1,5 млн человек покинуть свои дома из-за урагана «Флоренс»
  • В двух мечетях Хатлонской области похитили процессоры от камер видеонаблюдения
  • На церемонии открытия школы в ГБАО президент Таджикистана призвал школьников выучить 2 иностранных языка
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×