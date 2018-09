Forbes назвал самых высокооплачиваемых рэперов

CA-NEWS (CA) - Хип-хоп-исполнитель Шон Картер, выступающий под псевдонимом Джей-Зи, стал самым высокооплачиваемым рэпером года по версии американского издания Forbes. За последние 12 месяцев музыкант заработал $76,5 млн.

Отмечается, что заработать в этом году Jay Z помог альбом Everything Is Love, записанный им вместе с супругой Бейонсе, а также гастрольный тур ​On The Run II.

На втором месте — Шон Комбс, ранее известный как Дидди, а в ноябре 2017-го сменивший псевдоним на Любовь. Он заработал $64 млн. Третью строчку в перечне занял Кендрик Ламар, заработавший за 12 месяцев $58 млн.

В топ-10 также вошли рэперы Дрейк ($47 млн), J. Cole ($35,5 млн), Dr. Dre ($35 млн), Nas ($35 млн), Pitbull ($32 млн), Future (30 млн) и Канье Уэст ($27,5 млн).

Всего в списке значатся 20 хип-хоп-исполнителей, последнее место разделили между собой музыканты Russ, Meek Mill и Swizz Beatz, каждый из них заработал $15 миллионов.