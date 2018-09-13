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  13 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Беларусь подписали 16 документов по итогам переговоров Мирзиеева и Лукашенко

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан и Беларусь подписали 16 документов по итогам переговоров президента Беларуси Александра Лукашенко и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, передает БЕЛТА.

Ключевые договоренности отражены в межправительственном договоре о социально-экономическом сотрудничестве на 2019-2023 годы. Это комплексный документ, который касается развития взаимодействия в самых различных отраслях. Договор о научно-техническом сотрудничестве заключили академии наук обеих стран. Министерства иностранных дел Беларуси и Узбекистана подписали программу консультаций на 2019-2020 годы.

По итогам переговоров стороны также оформили протокол о внесении изменений и дополнений в межправительственное соглашение о международном автомобильном сообщении от 22 декабря 1994 года. Большинство подписанных документов - это соглашения о развитии сотрудничества между различными министерствами и госорганами. С белорусской стороны с профильными ведомствами Узбекистана их заключили госкомитеты по имуществу и судебных экспертиз, министерства здравоохранения, культуры, образования, сельского хозяйства и продовольствия.

Также подписано несколько межправительственных соглашений о сотрудничестве: в областях науки и технологий, охраны объектов промышленной собственности, о взаимной помощи в таможенных делах, о системе содействия взаимной торговле, о развитии военно-технического сотрудничества.

Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев приняли совместное заявление. В нем главы государств выразили свое удовлетворение поступательным наращиванием двустороннего сотрудничества и уверенность в том, что реализация достигнутых договоренностей и подписанных документов будет способствовать дальнейшему развитию традиционно дружественных отношений между странами и их выводу на качественно новый уровень.

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