Узбекистан лидирует по объёму переводов валюты из России, далее следуют Таджикистан и Кыргызстан

CA-NEWS (UZ) - Свыше 1 млрд долларов отправлено из России в Узбекистан во втором квартале текущего года.

«Из общего объема переведённых денежных средств, 759 миллионов долларов из России прислали граждане Узбекистана, а оставшиеся 318 миллионов долларов граждане России. При этом средняя сумма одного перевода составила 375 долларов», - говорится в сообщении ЦБ РФ.

Средняя сумма одного перевода составила 375 долларов, отмечается в данных ЦБ РФ.

За этот же период узбеки отправили в Россию всего 95 миллионов долларов. Агентство отмечает, что по объемам переводов из России Узбекистан значительно опередил все соседние государства. Так, например, в Таджикистан было отправлено всего $672 миллионов, в Кыргызстан — $ 681 миллион, в Казахстан — $ 205 миллионов, в Туркменистан — $100 тысяч.