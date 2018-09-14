В Туркменистане аккредитован посол Таиланда

CA-NEWS (TM) - Председатель Меджлиса Туркменистана Гульшат Маммедова приняла верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Таиланд Пантипы Иамсудха Екарохит, сообщает туркменское госинформагентство.

Руководитель национального парламента поздравила полпреда Таиланда с назначением на ответственный дипломатический пост, пожелав успехов в деле развития дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между обеими странами.

Поблагодарив за добрые пожелания, посол, в свою очередь, выразила готовность всемерно содействовать укреплению дружбы и наращиванию потенциала двустороннего взаимодействия.

В ходе встречи дипломат была проинформирована об основных направлениях социально-ориентированной государственной политики Туркменистана, одним из важнейших аспектов которой выступает развитие широкого международного сотрудничества.

Пантипа Иамсудха Екарохит была ознакомлена со структурой и деятельностью Меджлиса.

Посол Таиланда подчеркнула большую заинтересованность своей страны во всемерной активизации взаимодействия с Туркменистаном, установлении контактов по самому широкому спектру направлений, представляющих взаимный интерес.

В завершение встречи была выражена уверенность, что, располагая солидным потенциалом, сотрудничество между двумя странами имеет все предпосылки для того, чтобы вывести на новый уровень туркмено-таиландское партнёрство, отвечающее современным реалиям и взаимным интересам. Также подчёркивалась готовность к развитию межпарламентских связей, служащих важным фактором укрепления двусторонних отношений.

В этот же день Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Таиланд была принята в Министерстве иностранных дел. Предметом заинтересованного обмена мнениями стали вопросы расширения межгосударственного сотрудничества.

Предусмотрены также встречи в Министерстве торговли и внешнеэкономических связей, ГК «Туркменгаз» и Союзе промышленников и предпринимателей.