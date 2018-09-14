Во время рабочей поездки Эмомали Рахмона по Таджикистану выпал снег

CA-NEWS (TJ) - Утром 13 сентября президент Таджикистана Эмомали Рахмон с рабочей поездкой прибыл в Мургабский район Горно-Бадахшанской автономной области. Целью поездки в отдаленный край страны является ознакомление с условиями жизни трудящихся, участие в официальной сдаче ряда жизненно важных объектов, проведение встреч и бесед с населением, сообщает пресс-служба главы государства.

Утром 13 сентября погода в Горно-Бадахшанской автономной области резко изменилась, в Хороге и Мургабском районе пошёл сильный снег. Обычно сильный поток ветра и выпадение большого количества снега не только создают преграды для взлета вертолетов, но и угрозу жизни людей. Несмотря на это, Эмомали Рахмон не отменил свою поездку в ГБАО и все же отправился на встречи и беседы с местными жителями, отмечается в пресс-релизе.

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Муграбский район находится на высоте 3600 метров над уровнем моря, имеет сложный рельеф, характеризуется суровым климатом.