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  14 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Новым главой «Узбекнефтегаза» стал бывший посол в России

CA-NEWS (UZ) - Возглавлявший с 2015 года компанию «Узбекнефтегаз» Алишер Султанов покинул свой пост. На этой должности его сменил Бахром Ашрафханов, ранее работавший чрезвычайным и полномочным послом Республики Узбекистан в Российской Федерации, сообщает издание UzNews.uz».

Напомним, в конце августа служебный кортеж, в котором находились Абдулла Арипов и Алишер Султанов, попал в ДТП в Ташкентской области. Водитель автомобиля марки "Дамас", потеряв управление, вылетел навстречу правительственного кортежа.

Пресс-служба АО "Узбекнефтегаз" сообщала, что у Алишера Султанова не было серьезных травм, его состояние улучшалось и в скором времени он должен был вновь приступить к своим обязанностям.

По сообщению источника издания, на данный момент Алишер Султанов все еще находится на интенсивном лечении.

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