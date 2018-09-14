В Казахстане директору школы после скандала с платками «угрожают расправой»

CA-NEWS (KZ) - Директор средней школы имени Фердауси в одноименном селе Мактааральского района Туркестанской области, в которой с начала нового учебного года не допускают к занятиям учениц в хиджабах, заявила, что получила анонимные угрозы.

«Меня обвиняют в том, что я заставила учениц снять платки. После того как на мой сотовый телефон поступили сообщения от незнакомых мне абонентов с угрозами убийством “за то, что принудила учениц снять платки”, я обратилась в полицию», — рассказала Жанар Мамырова.

Пресс-секретарь департамента внутренних дел Туркестанской области Салтанат Каракозова сказала, что по заявлению Мамыровой заведено уголовное дело по статье «Угроза» и проводятся досудебные следственные мероприятия.

На прошлой неделе в Фердауси были оштрафованы родители 13 школьниц, отказавшихся снять платки. Местные власти сообщили позднее, что большинство учениц в Фердауси сняли хиджабы. Между тем родители некоторых учениц отказались выполнить требование администрации снять платки ради допуска к занятиям и забрали документы своих дочерей из учебного заведения.

Ранее на этой неделе сообщалось, что в селе Фердауси родителей восьми девочек привлекли к административной ответственности после того, как они выразили несогласие с требованием администрации. Администрация школы отказывает ученицам в платках в допуске к урокам, ссылаясь на изданный в январе 2016 года приказ Министерства образования и науки. В данном приказе прописаны требования к школьной форме и содержится запрет на религиозную атрибутику.

Аналогичные случаи недопуска школьниц в платках к занятиям происходили в прошлом учебном году в ряде регионов Казахстана. Тогда родители десятков школьниц обратились в суды с исками в отношении администраций школ, которые не допустили их детей к занятиям в школах. Суды, рассмотрев иски жителей, поддержали позицию школ и министерства образования и науки.