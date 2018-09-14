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  14 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Монгольская делегация участвует в сессии совета ООН по правам человека в Женеве

CA-NEWS (MNG) - 10 сентября в Женеве начала работу 39-я сессия совета ООН по правам человека. Монгольскую делегацию возглавляет чрезвычайный и полномочный посол Монголии в Швейцарии, постоянный представитель Л.Пурэвсурэн, сообщает Монголия Сейчас.

В своём докладе Ссециальный докладчик ООН по вопросу о праве человека на безопасную питьевую воду и санитарные услуги Лео Хеллер выступил с докладом о своей работе в Монголии в апреле этого года. В заключении своего доклада Лео Хеллер отметил, что так как питьевая вода и достаток санитарных услуг в Монголии сравнительно разнится в отношении жителей городов – периферии и жилых зданий – юрточных районов, необходимо предоставление государственных средств на увеличение количества колодцев, расширение сети и улучшение доступности питьевой воды для граждан социально уязвимой группы.

Монгольская делегация совместно с управлением верховного комиссара ООН по правам человека в рамках 39-ой сессии на 14 сентября планирует проведение специального мероприятия.

39-ая сессия совета ООН по правам человека продолжит свою работу до 28 сентября.

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