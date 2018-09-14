В Казахстане при взрыве бензовоза пострадали три человека

CA-NEWS (KZ) - В городе Актобе в результате взрыва бензовоза на производственной базе с ожогами в больницу доставили двух сотрудников местного предприятия, сообщили новостные агентства 12 сентября.

Главный врач больницы скорой медицинской помощи Сакен Капанов сказал журналистам в среду, что 55-летняя женщина и 38-летний мужчина были доставлены в больницу 10 сентября с ожогами 80–90 процентов тела. Их состояние оценивается как тяжелое, они остаются в отделении реанимации, сообщил Капанов.

Доставленного в больницу третьего пострадавшего — водителя — вскоре, как сообщается, отпустили домой.

Инцидент произошел 10 сентября. Руководство предприятия пока не прокомментировало это происшествие. Для расследования происшествия, сообщают новостные агентства, создана специальная комиссия. Расследованием обстоятельств случившегося занялись представители инспекции труда.