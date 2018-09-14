РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Российская транспортная компания «Трансконтейнер» открыла свое представительство в Монголии

CA-NEWS (MNG) - Российский оператор контейнерных интермодальных перевозок «Трансконтейнер» открыл дочернюю компанию в Монголии, сообщает ТАСС. Структура, офис которой располагается в городе Улан-Батор, получила название «Трансконтейнер Монголия».

«Трансконтейнер Монголия» будет заниматься экспедированием перевозок грузов в контейнерах по территории Монголии, управлять и осуществлять диспетчерский контроль над вагонным и контейнерным парком ПАО «Трансконтейнер» на территории Монголии и ключевых пограничных переходах, а также выстраивать технологическое взаимодействие с компаниями-экспедиторами монгольского транспортного рынка», - отметили в компании.

Ранее «Трансконтейнер» совместно с партнерами запустили регулярный контейнерный сервис по доставке грузов из Китая через территорию Монголии в Екатеринбург.

«Трансконтейнер» входит в состав Объединенной транспортно-логистической компании (ОТЛК, «дочка» РЖД). Группа Fesco (головная компания - ПАО «Дальневосточное морское пароходство», ДВМП), контролируемая «Суммой», владеет 25% «Трансконтейнера», ООО «Енисей Капитал» принадлежит 24,5%.

«Трансконтейнер» — российская транспортная компания, оператор железнодорожных контейнерных перевозок.

print
  • 80-летняя монголка стала чемпионкой мира по легкой атлетике среди ветеранов
  • На кыргызско-таджикской границе произошел очередной конфликт из-за воды
  • Казахстанских медиков планируют обучать в ведущих клиниках мира
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×