Российская транспортная компания «Трансконтейнер» открыла свое представительство в Монголии

CA-NEWS (MNG) - Российский оператор контейнерных интермодальных перевозок «Трансконтейнер» открыл дочернюю компанию в Монголии, сообщает ТАСС. Структура, офис которой располагается в городе Улан-Батор, получила название «Трансконтейнер Монголия».

«Трансконтейнер Монголия» будет заниматься экспедированием перевозок грузов в контейнерах по территории Монголии, управлять и осуществлять диспетчерский контроль над вагонным и контейнерным парком ПАО «Трансконтейнер» на территории Монголии и ключевых пограничных переходах, а также выстраивать технологическое взаимодействие с компаниями-экспедиторами монгольского транспортного рынка», - отметили в компании.

Ранее «Трансконтейнер» совместно с партнерами запустили регулярный контейнерный сервис по доставке грузов из Китая через территорию Монголии в Екатеринбург.

«Трансконтейнер» входит в состав Объединенной транспортно-логистической компании (ОТЛК, «дочка» РЖД). Группа Fesco (головная компания - ПАО «Дальневосточное морское пароходство», ДВМП), контролируемая «Суммой», владеет 25% «Трансконтейнера», ООО «Енисей Капитал» принадлежит 24,5%.

«Трансконтейнер» — российская транспортная компания, оператор железнодорожных контейнерных перевозок.