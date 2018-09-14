Проданного гражданкой Узбекистана в Петербурге ребенка хочет забрать отец

CA-NEWS (UZ) - У проданного женщиной из Узбекистана в Петербурге пятидневного мальчика нашелся отец. Об этом 13 сентября сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка РФ, передают российские СМИ.



Мужчина не знал, что его жена хочет продать малыша. Как выяснилось ранее, 28-летняя гражданка Узбекистана находилась в России нелегально. Она пыталась продать младенца, который был не единственным ребенком в семье – женщина родила троих детей.

Сейчас муж гражданки Узбекистана хочет забрать сына. Однако пока у мужчины нет никаких документов, подтверждающих родство. Как только он подтвердит, что является отцом мальчика, опека примет решение о передаче ребенка.