Участники ралли-рейда в Туркменистане прибыли к озеру «Алтын асыр»

CA-NEWS (TM) - В четверг, 13 сентября участники авторалли «Амуль-Хазар 2018» прибыли к третьей стоянке – расположенному в самом центре Каракумов туркменскому озеру «Алтын асыр», сообщает госинформагентство страны.

Направляясь к бивуаку «Altyn asyr» türkmen köli», гоночные экипажи преодолели 236 километров по соревновательной трассе, изобилующей барханами и такырами.

Из 46 машин, участвовавших в третьем этапе гонки «Амуль-Хазар 2018» первыми к финишу уже традиционно пришли Нани Рома и Алекс Харо. Испанцы возглавляют и промежуточный, и общий зачеты, с каждым отрезком пути отрываясь от соперников всё дальше и дальше. Вторым на этом этапе гонки финишировал КАМАЗ Айрата Мардеева, отстав от фаворитов на 17 минут. Третьим к туркменскому рукотворному озеру пришел Мирослав Заплетал и его штурман Марек Сикора. Чешский дуэт в общем зачете занимает второе место.

Впереди новый день и новый этап гонки. Участникам предстоит пересечь границу Балканского велаята и преодолеть сложный рельеф региона. Но до нового старта гонщики отдыхают и знакомятся с легендарным туркменским озером «Алтын асыр».

По завершении стоянки на «Altyn asyr türkmen köli» участники ралли-рейда «Амуль-Хазар 2018» отправятся по четвертому участку гоночной трассы к бивуаку «Sport meýdançasy», расположенному в 409 километрах от рукотворного озера, на плато Гамышлыджа в Балканском велаяте. Соревновательная трасса на этом этапе составляет 244 километра.