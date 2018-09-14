Мэр Душанбе заслушает отчет о готовности столицы к зиме на сессии городского парламента

CA-NEWS (TJ) - Мэр Душанбе Рустам Эмомали заслушает отчет о готовности столицы к зиме на сессии городского маджлиса народных депутатов, сообщает «Азия-Плюс».

Рустам Эмомали созвал очередную, шестнадцатую сессию городского маджлиса народных депутатов пятого созыва на 24 сентября. На сессии будет заслушан отчет первого вице-мэра Душанбе Махмадсаида Зувайдзода, глав столичных районов о подготовке города к предстоящему осенне-зимнему периоду.

Вице-мэр Душанбе Мавсума Муини отчитается по вопросу развития туризма в городе.

Мэр города поручил всем столичным депутатам с 14 по 22 сентября провести встречи со своими избирателями и изучить их мнение по проблемам города.

Рустам Эмомали созвал очередную, шестнадцатую сессию городского маджлиса народных депутатов пятого созыва на 24 сентября, сообщает пресс-служба администрации председателя Душанбе. На сессии будет заслушан отчет первого вице-мэра Душанбе Махмадсаида Зувайдзода, глав столичных районов о подготовке города к предстоящему осенне-зимнему периоду. Вице-мэр Душанбе Мавсума Муини отчитается по вопросу развития туризма в городе. Мэр города поручил всем столичным депутатам с 14 по 22 сентября провести встречи со своими избирателями и изучить их мнение по проблемам города. Подробнее: https://news.tj/ru/news/tajikistan/society/20180914/rustam-emomali-proverit-gotovnost-stolitsi-k-zime