МИД России рассказал о попытках США повлиять на переговоры по статусу Каспия

CA-NEWS (KZ) - США и несколько других стран пытались влиять на переговоры о статусе Каспийского моря, заявил посол по особым поручениям МИД Игорь Братчиков в интервью газете «Коммерсантъ».

«Попытки повлиять на переговоры со стороны внерегиональных игроков были на протяжении всех 20 лет переговоров, вплоть до последнего момента», - сказал он.

Братчиков уточнил, что интерес к Каспию проявляли страны, находящиеся достаточно далеко от этого региона, в том числе те, кто находятся за пределами Евразийского континента. На уточняющий вопрос, были ли это США, дипломат сказал: «В том числе».

Посол выразил надежду, что ратификация конвенции не затянется. «Искусственно затягивать процесс ратификации, я думаю, никто не будет. Конвенция - документ сбалансированный и равноправный. Она в полной мере учитывает национальные интересы всех прибрежных стран. Скорейшее ее вступление в силу отвечает потребностям всех сторон», - заявил дипломат.

Говоря, в частности, о достигнутых договоренностях между прикаспийскими странами о разделе акватории Каспия, дипломат отметил, что Россия выступала против такого решения. По его словам, Москва предлагала, поделив дно, оставить воду в общем пользовании сторон.

«На определенном этапе переговоров мы пошли навстречу партнерам и согласились с тем, чтобы у всех стран вдоль побережья появилась зона под национальным суверенитетом шириной 15 миль и примыкающая к ней рыболовная зона, за пределами которой находится общее водное пространство - с равными для всех прикаспийских стран правами на судоходство и иные виды морской деятельности», - уточнил он.

Особо в документе прописано «недопущение присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав». Пять прикаспийских государств называются ответственными за поддержание безопасности на море и управление его ресурсами.

12 августа пять прикаспийских стран — Россия, Казахстан, Иран, Азербайджан и Туркмения — подписали Конвенцию о статуте Каспийского моря. Документ определил параметры разграничения дна и недр этой акватории, на основе которого будет в будущем определена доля каждой страны в Прикаспийском бассейне.